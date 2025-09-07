Фотоизложба за 75 години от обявяването на Мездра за град е подредена в общината

По инициатива на Градската художествена галерия във фоайето на партерния етаж на сградата на Община Мездра е подредена ретроспективна фотоизложба под наслов „Стара Мездра“, съобщават от общинската администрация. Експозицията е посветена на 75-годишнината от обявяването на Мездра за град и представя черно-бели фотоси, запечатали знакови събития и личности от миналото на железничарското селище.

Сред тях се открояват уникални снимки от фондовете на Регионален исторически музей и Държавен архив – Враца, както и фотографии, предоставени от частни лица. В изложбата са включени кадри от откриването на жп линията София – Роман на 20 февруари 1897 г., честването на гара Мездра на празника на Св. св. Кирил и Методий на 11 май 1911 г., както и от полагането на основния камък на прогимназия „Тодор Балабанов“ (дн. ОУ „Христо Ботев“) на 23 август 1925 г. Снимка показва и един от най-ранните изгледи към стария мост на река Искър при крепостта „Калето“ от края на XIX век.

Специално място в експозицията заемат портретите на първия почетен гражданин на Мездра (1943 г.) – предприемача, индустриалеца и дарител Иван Балабанов (1887–1969), както и на видния общественик, учител, училищен инспектор, журналист, читалищен и кооперативен деец Йордан Кръстев (1885–1954) – редактор на първия местен вестник „Искърски фаръ“ (1929–1944) и дългогодишен председател на Читалище „Просвета“.

Експозицията е допълнена с препис на Указ № 435 на Президиума на Народното събрание от 26 август 1950 г., с който Мездренската селска община, Врачанска околия, е преобразувана в Мездренска градска община (обн. в „Държавен вестник“, бр. 206 от 31.08.1950 г.).

Фотоизложбата „Стара Мездра“ може да бъде разгледана до края на месец септември във фоайето на Общината.

75-ата годишнина на град Мездра и 100 годишнината от създаването на Народно читалище „Просвета – 1925“ в града ще бъдат отбелязани с празничен концерт на 19 септември, каза за БТА председателят на читалището Мирослав Аспарухов.