Над 25 000 ученици ще прекрачат училищния праг в Бургас през новата учебна година

Дни преди началото на новата учебна година в Бургас се извършват ремонтни дейности в училища и детски градини. Целта е създаване на подобрени условия за обучение и развитие на децата, съобщиха от общината.

През тази година са предвидени 2800 места за първокласници, като общият брой на учениците, които ще прекрачат училищния праг, надвишава 25 000. Осигурени са и нови места за най-малките деца, като са открити четири нови яслени групи в детските градини „Славейче“, „Ран Босилек“, „Слънце“ и „Звездица Зорница“.

Модернизацията на детска градина „Вълшебство“ включва изграждане на нова климатична инсталация, фотоволтаична система и енергийно ефективни решения, а работите по новия корпус на детска градина „Ален мак“ в кв. „Сарафово“ ще осигурят 50 допълнителни места за деца.

Ремонт се извършва и в сградата на училище „Христо Ботев“ в кв. „Победа“, където ще бъдат приети над 60 деца за подготовка за първи клас. Въвеждането на едносменен режим на обучение ще бъде подпомогнато и от новия учебен корпус в Профилираната природоматематическа гимназия (ППМГ) „Акад. Никола Обрешков“ и Профилираната гимназия за Романски езици (ПГРЕ) „Георги С. Раковски“, който ще обслужва близо 2000 ученици.

Продължава изграждането на нов филиал на Основно училище „Ал. Г. Коджакафалията“ в кв. „Крайморие“, а също така се ремонтира и училище „Васил Априлов“.