Фермерски базар ще отвори врати за празника на Силистра

Традиционният фермерски и занаятчийски базар ще отвори врати на 12 септември на централния площад „Свобода“ в Силистра. Събитието се организира по повод празника на крайдунавския град – 14 септември, съобщиха за БТА организаторите от местната общинска администрация. Целта им е в Силистра да оживее с духа на българските традиции, занаятчийство и фермерски труд.

Под общото наименование „Фермоарт“ в инициативата пред силистренци ще се представят производители от региона с месни, винени, млечни, пчелни продукти. Занаятчии и творци ще предложат ръчно изработени изделия от различни материали.

Идеята за базара е на кмета на общината Александър Сабанов. Тя е продължение на подобните еднократни събития, организирани в Силистра в миналото. От тази година инициативата е регулярна и е обвързана с различни празници и чествания.

След първите издания на проявата, участниците приветстваха идеята за фермерски базар. Част от тях казаха, че това е начин местните хора да опитат продуктите им и добра възможност за малките производители, които не могат да рекламират продукцията си.

В дните на провеждане на фермерския базар е предвидена богата културна програма. На 12 септември е насрочен традиционният Празник на хляба, който ще завърши с концерт на местни фолклорни състави. Следващата вечер на сцената ще се качат музикантите от френската инди рок група Reaven, а на 14 септември публиката ще зарадва популярната певица Тони Димитрова.