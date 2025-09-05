Улици ще бъдат ремонтирани по проект в Летница

Община Летница ще рехабилитира две улици с над 1,3 милиона лева. За целта кметът д-р Красимир Джонев е подписал договор с Държавен фонд „Земеделие”, а безвъзмездната финансова помощ е по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. Срокът за изпълнение е 36 месеца, но не по-късно от края на юни 2029 г., съобщиха от общинската администрация.

Проектът включва рехабилитация на улиците „Стефан Стамболов“ и „Г. М. Димитров“. Предвижда се подобряване и възстановяване състоянието на уличната настилка и тротоарите, с което ще се преустанови процесът на разрушаването им, ще се гарантира носимоспособността им, като се осигурят условия за безопасност на движението и добро отводняване на улиците и околните пространства.

Сред целите на проекта са чрез подобряване на уличната мрежа в община Летница да се подобри жизнената среда и качеството на живот, което да допринесе за задържане на живущото там население и за привличане на повече туристи и постоянно пребиваващи. Очаква се да се намалят емиграционните процеси и предпоставките за пътнотранспортни произшествия, както и да се създадат условия, които биха могли да привлекат инвеститори, което ще доведе до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в района.

Преасфалтирането, отводняването и изграждането на тротоари за пешеходците ще подобри уличната инфраструктура и ще спре по-нататъшното изравяне на съществуващата настилка.

По друг проект Община Летница ще рехабилитира четири улици с над 1,6 млн. лв.