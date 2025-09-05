Фонд „Ин витро“ на Община Етрополе отпуска по 2000 лв. за семейства с репродуктивни проблеми

В Етрополе започва работа общински фонд „Ин витро“, който ще подпомага семейства от общината, засегнати от репродуктивни проблеми. Това съобщиха от фондация „Искам бебе“, с чието съдействие е създаден фонда. Фондът е резултат от подписания меморандум за сътрудничество между кмета на Община Етрополе инж. Владимир Александров и Радина Велчева, основател на фондация „Искам бебе“. Меморандумът е част от националната кампания „Бебе навреме“ и цели да изгради дългосрочно партньорство в подкрепа на репродуктивното здраве и семейните ценности.

Общинският фонд „Ин витро“ е с годишен бюджет 20 000 лв. и ще предоставя финансова подкрепа в размер до 2000 лв. за двойка, за един опит годишно, като се допуска финансиране до три опита за инвитро процедури за една двойка. Подпомагането е насочено към процедури IVF, ICSI или предимплантационна генетична диагностика и не изключва възможността за паралелно кандидатстване и към „Център за асистирана репродукция“.

Кандидатстването за подпомагане от общинския фонд „Ин витро“ започва този месец, като за целта е необходимо подаване на документи в Община Етрополе. Заявителите трябва да отговарят на няколко основни критерия - поне единият от партньорите да е с постоянен или настоящ адрес в общината през последните две години, да са здравноосигурени, без данъчни задължения към общината и с доказан стерилитет, лечим с методите на асистирана репродукция.

В рамките на партньорството между Община Етрополе и Фондация „Искам бебе“ предстоят и информационни семинари в училищата, посветени на здравословния начин на живот, навременното родителство и репродуктивната култура, както и изработване на информационна брошура и провеждане на информационен ден с консултации от специалисти.

Община Етрополе и фондация „Искам бебе“ отправят призив към представителите на бизнеса и на обществените структури в региона да се включат в подкрепа на новосъздадения фонд.

На сайта на Община Етрополе е публикуван Правилникът за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, семейства и двойки с репродуктивни проблеми, живущи на територията на общината.