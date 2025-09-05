Денят на Съединението ще бъде отбелязан в общините Петрич и Сандански с тържествени програми

Денят на Съединението на Княжество България и Източна Румелия - 6 септември, ще бъде отбелязан в общините Петрич и Сандански с тържествени програми, съобщиха пресцентровете на двете общини.

В Петрич празничните прояви започват днес от 18:30 часа с музикално-поетичната композиция "Съединението-вечният завет на България", която ще бъде представена от възпитаници на ОДК-Петрич. В 18:45 часа ще бъдат положени венци и цветя пред паметника "Загинали за родината".

В община Сандански тържествената програма ще започне на 6 септември от 11:00 часа. Пред Паметника на загиналите във войните ще се състои ритуал по полагане на венци и цветя.

От администрациите на двете общини информираха също, че във връзка с празника паркирането на общинските паркинги и в зоните за платено почасово паркиране със синя зона ще бъде безплатно на 6 септември, както и на 8 септември.