Денят на Съединението ще бъде отбелязан в общините Петрич и Сандански с тържествени програми

Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
Сградата на Община Сандански. Снимка: Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова/Архив
Петрич,  
05.09.2025 17:19
 (БТА)

Денят на Съединението на Княжество България и Източна Румелия - 6 септември, ще бъде отбелязан в общините Петрич и Сандански с тържествени програми, съобщиха пресцентровете на двете общини. 

В Петрич празничните прояви започват днес от 18:30 часа с музикално-поетичната композиция "Съединението-вечният завет на България", която ще бъде представена от възпитаници на ОДК-Петрич. В 18:45 часа ще бъдат положени венци и цветя пред паметника "Загинали за родината". 

В община Сандански тържествената програма ще започне на 6 септември от 11:00 часа. Пред Паметника на загиналите във войните ще се състои ритуал по полагане на венци и цветя.

От администрациите на двете общини информираха също, че във връзка с празника паркирането на общинските паркинги и в зоните за платено почасово паркиране със синя зона ще бъде безплатно на 6 септември, както и на 8 септември.

 

/БИ/

