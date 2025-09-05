Община Добричка ще отбележи на 7 септември 109 години от Добричката епопея

Община Добричка ще отбележи тържествено 109 години от Добричката епопея (5-7 септември 1916) на 7 септември, съобщиха от администрацията.

Тържествената церемония ще бъде на Мемориала на загиналите от Шеста пехотна Бдинска дивизия край село Козлодуйци. Поканени да се включат в поклонението са народни представители, висши военни, членове на Инициативния комитет за изграждане на мемориалния комплекс, общински съветници, кметове и кметски наместници, общински служители, както и наследници на героично загиналите войни.

Церемонията ще започне в 10:00 часа с военен ритуал по приемане на почетния караул от представителна рота от Военноморски сили - Варна, последван от заупокойна молитва и рецитал по стихове на почетния гражданин на общината поетесата Петранка Божкова. Той ще бъде изпълнен от директора на Драматичен театър „Йордан Йовков“ Стефан Спасов.

Приветствено слово ще поднесе кметът на община Добричка Соня Георгиева. Церемонията ще завърши с поднасяне на венци и цветя от присъстващите.

Мемориалът на загиналите в Добричката епопея през 1916 г. бе открит на 7 септември 2017 г. На монумента са изписани имената на повече от 650 офицери и войници от 35-и Врачански и 36-и Козлодуйски полк, оставили костите си на бойното поле. Основен дарител и строител на паметника е Тони Йорданов от Мездра, проектант е Валентин Петров, скулптор на фигурата на войника - Александър Хайтов, а автор на надписите е добричкият художник Христо Илиев.

В навечерието на бележитите дати от историческия календар на област Добрич и Добруджа, Регионален исторически музей - Добрич подреди в Областната администрация изложба „За свободата на Добруджа“. Експозицията е посветена на двама генерали – Иван Колев и Георги Попов.