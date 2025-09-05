Достойнството на българските полицаи трябва да бъде гарантирано и защитавано от българската държава и трябва да бъде уважавано от обществото, заяви премиерът Росен Желязков, който е на посещение на българо-турската граница край село Крайново, община Болярово.

Случаят в Русе показва, че е достигнал онзи момент на целенасочено атакуване на институциите през последните няколко години, което доведе до нарушено доверие, до липса на синхрон между институциите и властта, посочи Желязков. Според него това е "само заради търсенето на краткосрочни политически дивиденти" за изграждане на нова партия, за участие в кампании, които за съжаление използват средствата и начините на рушене на авторитета на институциите. Твърдо заставаме и ще стоим близко до всеки представител на властта, независимо коя е тя, защото институциите съставляват държавността, а държавата е призвана да брани здравето, живота и интересите на всеки български гражданин, посочи премиерът Желязков.

Колкото държавата бъде по-атакувана, толкова обществото е по-уязвимо. Моят призив към всеки е: не рушете доверието в институциите, уважавайте ги, те не принадлежат на една или друга партия, а на обществтото. Гаранция за тяхната професионалност, стабилност и устойчивост е именно доверието и уважението, което ние им дължим, заяви още премиерът Росен Желязков.

Министър-председателят присъства на откриването на новаизграден близо 5-километров участък от сензорна линия на държавната граница с Турция в района на с. Крайново, община Болярово. Заедно с премиера бяха също министърът на вътрешните работи Даниел Митов и директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов.

Сензорната линия е част от проекта, който България реализира за разширяване обхвата на интегрираната система за наблюдение по границата. Проектът е на стойност 170 млн. лева, като ще бъдат обхванати 100 км от границата, които не са покрити от видеонаблюдение. През юли, в присъствието на вътрешния министър на Австрия Герхард Карнер бяха открити други 2,5 км от сензорната линия, в района на село Голям Дервент, Елховско, припомня БТА.

"Това не е просто границата между България и Турция, това е границата между останалия свят и Европейския съюз. Всички сме били свидетели как понякога неправилни политически решения създават огромни проблеми, които с десетилетия ще бъдат решавани", посочи още Росен Желязков. Премиерът подчерта, че граничните полицаи заслужават не просто по-добри условия на труд, а условия, оправдаващи ефективността на тяхната работа.