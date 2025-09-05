Експерти от екоинспекцията в Хасково са отработили 29 сигнала за нарушения и за бедстващи животни през месец август

Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково са отработили 29 сигнала за нарушения на екологичното законодателство и за бедстващи животни на територията на областите Хасково и Кърджали през месец август. Това показва отчетът на институцията за дейността на "зеления телефон" през периода.

Най-много - девет, са сигналите за пострадали или загубили живота си птици, повечето от които щъркели. Всички бедстващи крилати са били изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни (СЦДВ) в Стара Загора. На 4 август край село Метлика, община Крумовград, е намерен отровен женски египетски лешояд. По случая се води досъдебно производство. Пострадали три костенурки, две видри и таралеж също са транспортирани в СЦДВ за лечение.

Разпоредени на съответните общини са няколко проверки за замърсени терени и незаконни сметища.

През предходния месец юли в СЦДВ за лечение бяха изпратени 34 бедстващи индивида от защитени видове - щъркели, бързолети, сови, лястовици, мишелови, костенурки.