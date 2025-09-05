Ако искаме железопътен транспорт на достъпни цени, държавата трябва да субсидира тази дейност, каза вицепремиерът Гроздан Караджов

site.btaАко искаме железопътен транспорт на достъпни цени, държавата трябва да субсидира тази дейност, каза вицепремиерът Гроздан Караджов
Ако искаме да има железопътен транспорт на достъпни цени, държавата трябва да субсидира тази дейност. Това каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на участието си в днешния парламентарен блицконтрол.
Министър Караджов отговори на въпрос от народния представител Павлин Найденов от „Алианс за права и свободи“, който подчерта, че за последните няколко месеца са обявени поръчки за 3-4 млрд. лева, предвиждащи закупуването на мотриси и инвестиции в трасета, и поиска информация как това ще подобри жп транспорта в България.
„Ако погледнете по-внимателно в сроковете, за които тези планове ще се реализират, ще видите, че договорът за обществена пътническа услуга за 1,4 млрд. лв. всъщност е за 12 години. Той е на практика равен на онази субсидия, която и към днешна дата плащаме на „БДЖ-Пътнически превози“, умножен по 12“, уточни министър Караджов.
По отношението на закупуването на нов подвижен състав той подчерта, че настоящият е на „изключително лошо равнище“. „Имаме влакове, които са над 40-годишни. В обикновена ситуация тези вагони не би трябвало да се движат, но въпреки това им се правят ремонти. Поддържат се в движение поради простата причина, че няма вагони“, обясни той. По думите му има недостиг от около 36-37 вагона за покриване графика на движението на влаковете.
„Към края на годината ще станат 70 вагона, което вече е огромна липса. Предприел съм някои мерки. На 8-ми този месец заместник-министърът по железопътен транспорт ще бъде на срещи в Австрия, за да търсим начин, по който да запълним тази голяма липса“, обяви Гроздан Караджов.
Заради липса на вагони са спрени над 36 влака в три региона на България, за да могат мотрисите от тях да се преместят към онези дестинации, където през лятото имаме по-интензивно движение, уточни министърът на транспорта и съобщенията. Караджов подчерта, че има обявени поръчки, но те ще се реализират евентуално най-малко след около три-четири години. Той увери, че министерството работи за подобряване на този вид транспорт.
