Добри са условията за туризъм по планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Добри са условията за туризъм по планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е слънчево, само във високите части има разкъсана облачност и слаб вятър. Температурите са между 12 и 15°, казаха от ПСС.

В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 15°.

