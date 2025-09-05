Отвориха за движение бул. "Васил Априлов" в район "Централен" в Пловдив. Източното платно на пътя от бул. "Шести септември" до моста над р. Марица бе изцяло ремонтирано за два месеца, каза пред журналисти районният кмет Георги Стаменов. Общо 500 метра са реконструирани, като е подменена изцяло подземната инфраструктура, изградени са нови тротоари, 50 паркоместа, нова велоалея и е разширено "ухото" към бул. "Марица - юг".

Ремонтът е извършен с 2,5 млн. лева, отпуснати от държавата по приложението за общинските проекти. Относно частта на булеварда в района на пробива на Централна гара кметът Костадин Димитров посочи, че проектът там е на ВиК, но има уверението, че до края на октомври движението около кръговото кръстовище ще бъде пуснато.

Непрекъснато имаме оплакване от жителите на район "Южен" относно полагането на южния обходен колектор под бул. "Александър Стамболийски", посочи кметът и допълни, че администрацията изисква от фирмата изпълнител до края на октомври движението през кръстовището с бул. "Никола Вапцаров" да бъде пуснато. Той припомни, че проектът там отново е на ВиК дружеството, като общината само издава разрешителните за строеж.

До 15 септември ще бъде завършен ремонтът на бул. "Кукленско шосе". Движението по бул. "Рогошко шосе" ще бъде пуснато до края на октомври, но отсечката няма да е завършена, каза Димитров. Ремонтът на бул. "Голямоконарско шосе" върви по график и се очаква до края на годината да бъде завършен, посочи изпълнителят Цанко Драгиев.

Съвместната работа с районните кметства е от изключителна важност, каза кметът. По думите му когато има готови проекти и проведени обществени поръчки, винаги ще се намери начин за финансиране. Той апелира районните кметства да подготвят обектите си, за да се търси после съвместно финансиране за тях.