Улица "Заедно“ дава начало на общностни инициативи в Панагюрище

Кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова
Снимка: Кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова-Иванова (ЛФ)
Панагюрище,  
06.09.2025 06:51
Улица „Заедно" дава началото на общностни инициативи в Панагюрище по повод 140 години от Съединението на България с Източна Румелия, съобщиха от Общината. Първото издание ще се проведе на улица „6 септември“ в квартал Драгулин.

Програмата включва игри и атракциони за деца, викторини с награди, срещи с вдъхновяващи личности, разкази за местната история и споделени трапези, допълниха от администрацията. 

За провеждането на инициативата ще бъде ограничено движението на моторни превозни средства в участъка от кръстовището с ул. „Драгулин“ до кръстовището с ул. „Милка Узунова“, включително кръстовището с ул. „Марин Дринов“ от 10:00 до 21:00 часа. Обходният маршрут е по ул. „Драгулин“, ул. „Филип Щърбанов“ и ул. „Милка Узунова“. Участъкът остава отворен само за провеждането на мероприятието.

През лятото община Панагюрище беше организатор и на друга инициатива - „Всяка сряда в парка“, която завърши миналата седмица с хоротека в градския парк.

