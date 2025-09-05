Двама души са загинали, а 30 са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР

Двама души са загинали, 30 са ранени при 26 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани четири тежки и 24 леки пътнотранспортни произшествия, при които живота си е загубил един човек, а още трима са пострадали.

От началото на месеца са станали 90 катастрофи с осем загинали и 105 ранени.

От началото на годината са регистрирани 4590 пътнотранспортни произшествия с 293 загинали и 5776 ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат девет по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.