Пътят до Ксанти през Златоград е затворен на гръцка територия до 13 септември поради ремонтни дейности, съобщи „Гранична полиция“

Пътят до Ксанти през Златоград ще бъде затворен на гръцка територия за всички превозни средства до 13 септември 2025 г. поради ремонтни дейности. През този период се препоръчва преминаване през Маказа, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“. Информацията за движението по границите е към 6:00 часа тази сутрин.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границите с Република Северна Македония, Турция и Сърбия.

На Границата с Румъния от 22 август 2025 г. фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав. Предупреждават се водачите да използват алтернативни гранични преходи. От „Гранична полиция“ отбелязват, че се извършва основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител. Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.