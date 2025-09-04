В Старопатица ще отбележат празника на селото с фолклорен фестивал

В кулското село Старопатица подготвят фолклорен фестивал, който ще се проведе на 5 и 6 септември. Така ще се отбележи и празникът на селото, каза за БТА секретарят на местното читалище „Пробуда – 1925 година“ Корнелия Иванова.

Нарекохме фестивала "Устурпатиче", защото това е едно от най-старите имена на селото, регистрирано в историческите архиви, обясни тя. В празничната програма за утре от 17:00 часа е предвидена детска занимателна работилница „Сръчни ръчички“. На гости на децата в Старопатица ще бъде Регионалната библиотека „Михалаки Георгиев“ от Видин. Час по-късно ще бъде открита кулинарна изложба "Синията на ...комшията". Идеята е да се приготвят и дегустират местни ястия по автентични рецепти както от Старопатица, така и от селата на гостите. Иванова допълни, че официалната част на тържеството ще започне с приветствие на кмета на селото Николай Николов, след което във фолклорната програма ще се включат съставите към читалището и гости от селата Шишенци, Каленик, Тияновци и от град Кула. За доброто настроение ще се погрижи оркестър "Хармония", като вечерта ще завърши с празнична заря.

На 6 септември, когато се отбелязват Денят на Съединението и празникът на Старопатица, ще бъдат поднесени венци и цветя на паметните плочи в селото. За вечерта сме подготвили народни песни и танци на самодейците от местния състав „Изгрев“ и гости от Видин и село Делейна, уточни Корнелия Иванова.