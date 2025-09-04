Подробно търсене

Гаранциите за сигурност са фундамент за постигане на траен мир, каза Росен Желязков във видеоконферентна връзка с ръководители на страните от "Коалицията на желаещите"

Петра Куртева
Гаранциите за сигурност са фундамент за постигане на траен мир, каза Росен Желязков във видеоконферентна връзка с ръководители на страните от "Коалицията на желаещите"
Гаранциите за сигурност са фундамент за постигане на траен мир, каза Росен Желязков във видеоконферентна връзка с ръководители на страните от "Коалицията на желаещите"
Снимка: БТА, архив
София,  
04.09.2025 19:48
 (БТА)

Гаранциите за сигурност са фундамент за постигане на траен и устойчив мир, подчерта премиерът Росен Желязков във видеоконферентна връзка между държавните и правителствени ръководители на страните от "Коалицията на желаещите“. Това съобщиха от правителствената пресслужба. 

Коалицията остава единна в позицията си за необходимостта от осигуряването на гаранции за сигурност на Украйна, стана ясно по време на видеоконферентната връзка, информират от Министерския съвет. В основата на гаранциите за сигурност са усилията по поддържането на капацитета на силна украинска армия и възможностите за допълнително развитие на отбранителната индустрия както на Украйна, така и на Европа, подчертаха участниците в срещата, цитирани в съобщението.

Видимото нежелание на Русия да се ангажира със спирането на войната и преговори за постигане на мир още повече подчертава необходимостта от въздействие над Русия, включително чрез приемането на нови санкции, е било единодушното послание на участниците в срещата.

Украинският президент Володимир Зеленски и европейските лидери се срещнаха в Париж днес, за да обсъдят гаранциите за сигурност за опустошената от войната Украйна в момент, когато съюзниците ѝ се опитват да гарантират дълготрайна военна подкрепа и продължаващ американски ангажимент след края на конфликта, предаде Асошиейтед прес.

/ЛРМ/

Свързани новини

04.09.2025 16:30

Зеленски и европейските лидери настояха за подкрепени от САЩ гаранции за сигурността на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски и европейските лидери се срещнаха в Париж днес, за да обсъдят гаранциите за сигурност за опустошената от войната Украйна в момент, когато съюзниците ѝ се опитват да гарантират дълготрайна военна подкрепа и

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:22 на 04.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация