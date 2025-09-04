Подготвя се съвместно учение за пътна безопасност, ситуацията ще се разиграе на границата на областите Търговище и Разград

Подготвя се съвместно учение на съставните части на Единната спасителна система. То ще се състои на границата между областите Търговище и Разград, съобщиха от областната управа в Търговище след работна среща за подготовката и организацията на регионалното учение.

Събитието е част от мерките, заложени в Годишната план-програма по безопасност на движението по пътищата на област Търговище за 2025 г.

Представен и съгласуван с Областната администрация в Разград е примерен сценарий на мащабно пътнотранспортно произшествие, в рамките на който ще се тества координацията и взаимодействието между съставните части на Единната спасителна система от двете области. В учението ще бъдат включени сили и средства на отговорните институции, като целта е да се подобри съвместната реакция при реални кризисни ситуации.

"Това ще бъде поредна стъпка към изграждане на ефективна система за междуобластно сътрудничество и повишаване готовността на институциите за действие при инциденти с повишена сложност", коментира областният управител на област Търговище Йоан Пеев.

Инициативата се реализира с подкрепата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и предвижда задействане на елементи от Плана за защита при бедствия.

Идеята за съвместно учение между двете области е иновативна за страната, посочиха от Областната управа в Разград след заседание по темата.