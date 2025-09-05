С представяне на книга и музикално-танцова програма ще бъдат отбелязани 41 години от обявяването на Опака за град. Празничният 5 септември ще събера на централния площад в града хора от общината, за да се веселят заедно, информират от общинската управа.

Празникът на Опака се организира от Общината и Народно читалище (НЧ) „Пробуда-1922“.

Тържествата започват привечер с представяне на книгата „Улиците помнят“ с автори Румяна Неделчева, Невена Неделчева и Милена Неделчева. Изданието разглежда корените на опачени от 15-19 век. Д-р Невена Неделчева е главен асистент, преподавател по българска история във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Румяна Неделчева е главен учител по история и цивилизации в Средно училище „Васил Левски“ в Опака, а Милена Неделчева е завършила история и география във ВТУ, създател е на интернет съдържанието „Живот в малкия град“, любител фотограф с интерес към миналото на родния край. И трите са с корен от Опака. „Книгата е документално свидетелство, но и прозорец, чрез който ние ви предлагаме разходка из Опака пространството, което хората ѝ обживяват“, казва в предговора авторският колектив. Домакин на представянето ще е културната институция в общинския център.

По-късно жителите и гостите на Опака могат да се насладят на изпълненията на Ансамбъл за народни песни и танци от град Сливен.

Празникът на Опака в миналото е бил на 24 май, но напоследък се отбелязва на 5 септември – денят на обявяването на селището за град, разказа за БТА уредникът в Регионалния исторически музей в Търговище, отдел „Опака“, Мирослав Георгиев. По негова информация името на населеното място не е променяно, откакто съществува. Според народната етимология то е произлязло от опашка, защото селището било дълго като опашка. В действителност произходът на това селищно име е старобългарски и означава обратното, отсрещното село или опака страна.

Най-старият документ, в който се среща името на Опака, е от 1479 г., допълни Георгиев. След Освобождението, като едно от най-големите селища в Поповска околия тогава, Опака известно време било наричано градец. С указ 2907 на Държавния съвет на Народна република България, обнародван на 7 септември 1984 г., Опака става град.