Демонстративни занятия, дни на отворени врати и приемни за граждани ще има в рамките на Седмицата на пожарната безопасност в Търговище

Традиционната Седмица на пожарната безопасност ще се проведе в периода 8 до 14 септември в област Търговище. Във всички районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) в областта са организирани Дни на отворените врати с приемни за граждани, информира говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР Ани Кръстева.

Инициативите в рамките на празничната седмица са насочени към повишаване културата и информираността на населението в областта на пожарното дело, издигане престижа на професията и доверието на хората и популяризиране на всички дейности, осъществявани от Главна дирекция ПБЗН – МВР.

През седмицата в сградата на РСПБЗН-Търговище особеностите на достойната професия на огнеборците ще бъдат представени пред подрастващите чрез гостуване на ученици от различни училища в града, като за целта са обявени Дни на отворените врати.

Демонстративни занятия по случай професионалния си празник ще проведат колегите им от РСПБЗН в Попово. В последователни дни те ще се срещнат с възпитаници на профилирана гимназия „Христо Ботев“, основно училище „Н.Й. Вапцаров“ и на детска градина „Слънце“.

На 10 септември в РСПБЗН-Омуртаг е обявена приемна за граждани, а на следващия ден от 11:00 ч. в Първа детска ясла в града ще бъде проведено занятие на екипи на службата и служители на детското заведение.

А техните колеги от РСПБЗН-Антоново са избрали да популяризират своята дейност чрез информационно табло със снимков материал, експонирано в сградата на местната община. На среща на 11 септември с децата от групите за предучилищна подготовка в детска градина “Шестте ястребинчета“ огнеборци ще разкажат за работата си и ще им покажат възможностите на противопожарния автомобил.

По районни служби са планирани и срещи на настоящи служители с техни бивши колеги.

През миналата година специализирани автомобили на пожарната преминаха в шествие през Търговище в дните на Седмицата.

Денят 14 септември е определен за професионален празник на служителите от ГД “Пожарна безопасност и защита на населението” с решение № 385 на Министерски съвет на Република България от 13.09.1995 г. По този начин е възстановена традицията от времето на първия пожарникарски събор през 1905 г., когато тази дата е избрана за празник на огнеборците. На 14 септември в София се провежда за първи път Събор на 17 пожарни командири от цялата страна и се поставя началото на организираното пожарно дело у нас на национално ниво. В работата на събора участват пожарни командири и представители на непрофесионални пожарни сдружения.