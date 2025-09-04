Полицията в Сливен предприема мерки за предотвратяване на нарушения по време на предстоящите празници на 6 и 22 септември

На територията на Областната дирекция е разработен план за предотвратяване на нарушения, инциденти и тежки пътни произшествия преди, по време и след празниците, свързани с отбелязването на Съединението на България на 6 септември и Деня на независимостта на България на 22 септември. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) - Сливен.

От 5 до 9 септември и от 19 до 23 септември е осигурено засилено полицейско присъствие на територията на районните управления в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица с цел опазване на обществения ред, противодействие на престъпленията срещу собствеността и личността и осигуряване на пътна безопасност.

Засилен контрол ще се осъществява по автомагистрала „Тракия“, където денонощно ще присъстват екипи на сектор „Пътна полиция“– Сливен. По магистралата, първокласните и второстепенните пътища ще се извършва линеен контрол от служители на охранителна и криминална полиция със служебни и необозначени автомобили. През целия период са предвидени специализирани полицейски операции за предотвратяване на шофиране от водачи, употребили алкохол и/или наркотични вещества, както и за контрол на скоростните режими. Ще се осъществява и контрол върху двуколесните пътни превозни средства, включително на водачите на индивидуални електрически превозни средства. Допълнително ще се следи за спазването на ограниченията, въведени от Агенция „Пътна инфраструктура“.

При необходимост движението ще се регулира от екипи на сектор „Пътна полиция“.

ОДМВР-Сливен призовава гражданите да проявяват толерантност към останалите участници в движението, да спазват правилата за движение и да не управляват превозни средства след употреба на алкохол.

БТА припомня, че през изминалите почивни дни са установени над 300 нарушения на Закона за движение по пътищата от екипите на ОДМВР–Сливен. На автомагистрала „Тракия“ са регистрирани две особено високи скорости – 227 и 180 км/ч при ограничение 140 км/ч. В проверките са участвали 76 полицейски екипа. Съставени са общо 325 акта и фиша, образувани са досъдебни и бързи производства.

На автомагистрала „Тракия“ денонощно дежурят екипи на сектор „Пътна полиция“ – Сливен. Засиленото полицейско присъствие продължава по главните и второстепенни пътища в областта, като контролът се осъществява и с необозначени автомобили на охранителна и криминална полиция.