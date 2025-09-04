Парламентът ще обсъди проекторешение по доклада на временната комисия за безводието и ветото върху промени в Закона за държавната собственост

site.btaПарламентът ще обсъди проекторешение по доклада на временната комисия за безводието и ветото върху промени в Закона за държавната собственост
Депутатите ще обсъдят днес проект на решение във връзка с доклада на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно проблемите с безводието в страната, както и ветото на президента Румен Радев върху изменения в Закона за държавната собственост. Двете точки бяха включени в дневния ред в началото на днешното пленарно заседание след консултация на председателски съвет с парламентарните групи.
Първа точка в дневния ред е изслушване на министър-председателя Росен Желязков във връзка с информация за проблем с GPS сигнала при кацането на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив на 31 август.
В началото на пленарното заседание се регистрираха 164-ма народни представители. Депутатите от „Възраждане“ не са в залата.
/АБ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина