Концерти и спортни надпревари включва четиридневната програма за празника на Община Ветово

Празникът на Община Ветово започва днес. Четиридневната програма включва концерти и спортни надпревари, съобщи кметът на Ветово д-р Мехмед Мехмед.

Официалното откриване е обявено за 19:30 часа на спортната площадка до пазара в града, а преди това ще имат възможност да се изявят самодейните състави от Сеново и Кривня. След 20:00 часа ще започне концертът на Анелия. На 5 септември ще има музикална програма със самодейни състави от народните читалища в общината и изпълнения на състав от Авджълар, Истанбул.

За 6 и 7 септември са предвидени турнири по футбол и борба, за които със свое решение на последното си заседание Общинският съвет във Ветово определи и награден фонд. Те също ще бъдат съпътствани от концерти на популярни изпълнители и самодейни състави от читалищата в общината.