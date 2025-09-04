С тържествена сесия на Общинския съвет и водосвет за здраве Гулянци празнува 51 години от обявяването си за град

Гулянци празнува 51 години от обявяването си за град. Началото на честванията ще бъде поставено с тържествена сесия на Общинския съвет, съобщиха за БТА от местната управа.

Тържественото издигане на знамето на града ще се състои на площад „Свобода“, където ще бъде отслужен водосвет за здраве и благоденствие на жителите на Гулянци.

„51 години Гулянци е град и днес ние празнуваме заедно. Празнуват историята и традициите, младостта и бъдещето, чувството за единство и принадлежност към род и бащин край“, казва по повод годишнината кметът на общината Лъчезар Яков.

Празничната програма ще продължи с концерт, подготвен от местното читалище „П.Р. Славейков 1923“.

Вечерта в арт галерия „101 дарования“ ще бъде открита изложба на местни творци. За празничното настроение на жителите на Гулянци ще допринесат със своите изпълнения музикантите от Литаковската духова музика, Ива и Велислава Костадинови. На финала на празника вечерното небе над Гулянци ще бъде озарено от заря.

Празникът на Гулянци се отбелязва с решение на Общинския съвет във връзка с обявяването през 1947 г. на селището за град с Указ 1942 на Държавния съвет, обнародван в „Държавен вестник“ на 17 септември 1974 г., показва справка на отдел „Справочна“ на БТА.