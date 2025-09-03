Тематични игри в детските градини и дни на отворените врати са сред инициативите за Седмицата на пожарната безопасност в Троян

Тематични игри в детските градини, пожаро-тактическо занятие в Музея на занаятите в планинския град и дни на отворените врати са сред инициативите за Седмицата на пожарната безопасност в Троян. Това съобщи за БТА началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Троян главен инспектор Петър Петров.

Поводът за Седмицата на пожарната безопасност е предстоящият професионален празник на служителите на Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), който се отбелязва на 14 септември.

На 9 и 12 септември троянските пожарникари ще посетят детските градини „Осми март“ и „Синчец“, като децата от детските заведения ще бъдат запознати с професията на пожарникаря и пожарната техника посредством състезателната игра „Млад огнеборец“.

На 10 септември в Музея на занаятите ще бъде организирано пожаро-тактическо занятие, съвместно с доброволно формирование „Троян“, като малките посетители ще могат да се запознаят с пожарната техника.

В седмицата от 9 до 14 септември, в рамките на Дни на отворените врати, граждани, проектанти и строители ще могат да поставят своите питания към пожарната служба по проблеми, свързани с пожарната безопасност и превенцията срещу пожари,

Графикът на събитията в Седмицата на пожарната безопасност може да бъде видян на сайта на Община Троян.