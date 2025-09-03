От 6 септември започва прилагането на правилата за средна скорост, заяви директорът на Националното тол управление Олег Асенов

От 6 септември ще започне прилагането на правилата за средна скорост, като има 22 отсечки, които ще обхващат участъци от всички автомагистрали и ключови трасета с висока концентрация на пътнотранспортни произшествия, заяви на брифинг в Министерския съвет директорът на Националното тол управление Олег Асенов във връзка с влизането в сила на част от разпоредбите на Закона за движение по пътищата, сред които и контролът на средната скорост.

Асенов допълни, че на сайта на управлението са описани всички отсечки, които вече са преминали първоначална проверка и ще бъдат поетапно включвани в системата за контрол. По думите му към момента те са 14, а от днес още две отсечки са преминали първоначална проверка. На страницата на тол управлението има информация къде се намират отсечките, като е приложена и карта на съответния участък от пътната мрежа.

До края на годината ще бъдат покрити повече от 1200 км от пътната мрежа за контрол на средната скорост.

Очаква се началото на контрола на претоварването да бъде около 15 октомври, като в началото ще има 20 контролни точки, коментира също Олег Асенов. Според него те са избрани на базата на статистика за най-натоварените направления. Точките се намират на автомагистрали, първокласни и второкласни пътища. Имаме възможност динамично да ги разширяваме, като максималният брой е 100 точки за претегляне в движение, допълни Асенов. Той уточни, че за целта е необходимо първо да бъдат калибрирани.

В секция „Въпроси и отговори“ на страницата на тол управлението потребителите могат да намерят информация за преминалите калибриране кантари за измерване на пътните превозни средства в движение, каза Асенов. Той съобщи още, че се предвижда кампания с фирмите и организациите на превозвачите във връзка с това как ще бъде извършен процесът за претегляне в движение и правоприлагане по електронен път.

Управителят на тол управлението отбеляза също, че наредбата за пътните такси е публикувана за обществено обсъждане от вчера.