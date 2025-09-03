От следващата седмица започва електронното издаване на личните здравно-профилактични карти на децата в детските градини и училищата, съобщи министър Валентин Мундров

От следващата седмица започва електронното издаване на личните здравно-профилактични карти на децата в детските градини и училищата, съобщи на брифинг в Министерския съвет министърът на електронното управление Валентин Мундров.

Успяхме да реализираме тази задача и спазихме ангажимента към родителите, към лекарите и към учителите в училищата, както и към децата, каза Мундров. Той изрази надежда тази дигитална трансформация все повече да присъства в нашия живот.

Министърът призова родителите да инсталират на електронните си устройства приложението "еЗдраве", което дава достъп на всички граждани до личното им пациентско досие с всички електронни здравни документи, вписани в Националната здравно-информационна система. Така родителите могат да следят здравния статус на децата си, както и своя, каза Мундров.

Той увери, че "Информационно обслужване" е налично при възникнали проблеми, тъй като винаги при внедряването на една информационна система има съпътстващи малки проблеми или питания.

Вече няма нужда родителите да носят личните здравно-профилактични карти на децата си в училищата и детските градини, нито да предоставят т.нар. контактни бележки. Цялата информация е налична в националната здравно-информационна система, обяви на брифинг в Министерския съвет по-рано днес и министърът на здравеопазването Силви Кирилов.