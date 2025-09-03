Подробно търсене

Щетите на подлеза до Румънското посолство от дерайлирането на трамвая вчера ще са за десетки хиляди левове, каза Трайчо Трайков

03.09.2025
Очаква се щетите на подлеза до Румънското посолство, който пострада при дерайлирането на трамвай вчера сутринта, да са за десетки хиляди левове, каза кметът на столичния район „Средец“ Трайчо Трайков пред журналисти.

„Още вчера сутринта започна работа от експерти по оценяване на щетите, очакваме в най-скоро време те да са ясни. Включили сме експерт по подлезите от ВИАС (Висш институт по архитектура и строителство, сега Университет по архитектура, строителство и геодезия - УАСГ, бел. ред) но ударът е такъв, че има нарушения по конструкцията на входа на подлеза – разрушен бетон, скъсана армировка, изпотрошен гранит“, допълни той.

 

