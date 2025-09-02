Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин
В самоковското село Радуил ще се състои международен фестивал, посветен на бобеното ястие
Снимка от откриването на боб фестивала през 2023 година. Снимка: Иван Ласкин/БТА (архив)
Село Радуил,  
02.09.2025 15:36
 (БТА)

В самоковското село Радуил за 22-ра година ще се състои международният фолклорен фестивал „Боб фест“. Той ще се проведе на 6 и 7 септември, съобщи за БТА секретарят на местното читалище Мария Стоянова. 

Тя посочи, че откриването ще бъде сутринта на първия фестивален ден. Ще има кулинарна изложба. В нея може да участва всеки желаещ, като донесе ястие, което не е задължително да бъде от боб. Приемат се баници, питки, торти и други. През целия ден в салона на читалището фолклорни танцови и певчески състави ще се надпяват и надиграват.

През втория ден ще има също фолклорни състави и индивидуални изпълнители. Очакват се над 70 самодейни групи и изпълнители.

Фестивалът има конкурсен характер. Жури в състав Величка Чаушева и Кирил Амбарков ще оценява самодейците. 

В двора на храма ще бъде раздадена боб чорба – символ на гостоприемството и традицията. Всеки гост ще може да опита от ястието, което е известно още от XIX век и дори е удостоено с грамота от цар Фердинанд, посочи Мария Стоянова. Ще има и занаятчийски базар. 

Секретарят на културната институция каза, че фестивалът се е превърнал в традиционен и обичан. Тя посочи, че основната цел на форума е популяризиране на родния край, като туристическа дестинация. Боб фестът привлича посетители от близо и далеч. 

Село Радуил е вдъхновявало писатели като Иван Вазов, Христо Смирненски, Христо Лозев и Николай Хайтов.

 

/БИ/

Към 16:06 на 02.09.2025 Новините от днес

