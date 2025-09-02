В самоковското село Радуил ще се състои международен фестивал, посветен на бобеното ястие

В самоковското село Радуил за 22-ра година ще се състои международният фолклорен фестивал „Боб фест“. Той ще се проведе на 6 и 7 септември, съобщи за БТА секретарят на местното читалище Мария Стоянова.

Тя посочи, че откриването ще бъде сутринта на първия фестивален ден. Ще има кулинарна изложба. В нея може да участва всеки желаещ, като донесе ястие, което не е задължително да бъде от боб. Приемат се баници, питки, торти и други. През целия ден в салона на читалището фолклорни танцови и певчески състави ще се надпяват и надиграват.

През втория ден ще има също фолклорни състави и индивидуални изпълнители. Очакват се над 70 самодейни групи и изпълнители.

Фестивалът има конкурсен характер. Жури в състав Величка Чаушева и Кирил Амбарков ще оценява самодейците.

В двора на храма ще бъде раздадена боб чорба – символ на гостоприемството и традицията. Всеки гост ще може да опита от ястието, което е известно още от XIX век и дори е удостоено с грамота от цар Фердинанд, посочи Мария Стоянова. Ще има и занаятчийски базар.

Секретарят на културната институция каза, че фестивалът се е превърнал в традиционен и обичан. Тя посочи, че основната цел на форума е популяризиране на родния край, като туристическа дестинация. Боб фестът привлича посетители от близо и далеч.

Село Радуил е вдъхновявало писатели като Иван Вазов, Христо Смирненски, Христо Лозев и Николай Хайтов.