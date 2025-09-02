Общинският съвет в Бяла се съгласи две паралелки в училище в село да бъдат маломерни

Общинският съвет в Бяла, област Русе, се съгласи общо две паралелки - по една в четвърти и в шести клас, в Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" в село Полско Косово да бъдат маломерни - с по шестима ученици. Решението бе взето единодушно на състоялото се по този повод днес извънредно заседание.

Кметът на Бяла Димитър Славов коментира за БТА, че след решението предстои да предложи на началника на Регионалното управление на образованието в Русе да разреши формирането на самостоятелните маломерни паралелки в учебното заведение. Отделно, Общинският съвет се е съгласил допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес на паралелките да бъдат осигурени от бюджета на Община Бяла.

Дневният ред на извънредното заседание на Общинския съвет включваше общо осем докладни, които бяха одобрени.

Общинските съветници приеха промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Бяла.

Те одобриха закупуването със средства на Община Бяла на месечни карти за транспорт през новата учебна година на 56 ученици от професионалната гимназия и средното училище "Панайот Волов" в Бяла, които са навършили 14 години и повече и живеят по постоянен или настоящ адрес на територията на квартал "Гара Бяла".

Общинските съветници приеха също актуализиран "План за разпределение на капиталови разходи за 2025 г., финансирани от европейски и други източници", актуализиране бюджета на Община Бяла за тази година, актуализиран "План за разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи за 2025 г.", както и одобриха от общинския бюджет да бъдат отпуснати 2000 лева за подпомагане на жена, която има нужда от спешна операция в Турция.