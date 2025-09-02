Премахва се дървото в центъра на Благоевград, от което снощи падна клон, съобщиха от Общината

Премахва се дървото на главната пешеходна улица в Благоевград, от което снощи се отчупи и падна клон, съобщиха от пресцентъра на Общината. Ще бъде отстранен и още един конски кестен на главната улица „Тодор Александров“ поради лошо санитарно състояние на дърветата и реална опасност за здравето на преминаващите граждани, допълват от общинския пресцентър.

Необходимостта от отсичането на дърветата е била установена при извършен спешен оглед от експерти от отдел „Екология“.

Санитарните експертизи показват, че двата кестена са в лошо състояние. Стволовете им са разцепени, има вътрешно гниене и хралупи, което ги прави потенциално опасни за минувачите. За премахване на опасните дървета е издадена заповед, в която е посочено, че е необходимо незабавно изпълнение.

Дейностите се извършват от правоспособни специалисти при пълно спазване на мерките за безопасност, а районът ще бъде почистен веднага след приключване на работата. На мястото на премахнатите дървета ще бъдат засадени дървета от вид „червен конски кестен“, които ще продължат да допълват зелената система в областния център.

През следващата седмица ще бъде извършен оглед на всички дървета по главната пешеходна улица. Предприетите действия са с грижа за хората и в посока опазване на зелената градска среда, посочват още от Общината.

На главната пешеходна улица в Благоевград снощи падна голям клон от дърво, като при инцидента няма пострадали.

В началото на месец август отново в центъра на града се прекърши стъблото на голям чинар.