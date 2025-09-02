Независимо че няма единодушие, се надявам да се гласува линия на бедност от 764 лв. за следващата година, каза министър Борислав Гуцанов

Независимо че няма единодушие, смятам и се надявам днес да гласуваме и да се приеме проектът на постановление за определяне на линията на бедност на 764 лв. за следващата година, каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Заседанието беше открито от вицепремиера и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество Томислав Дончев. Дончев също отбеляза, че не е постигнато единодушно становище от членовете на комисията по доходи и жизнено равнище.

Предложението е със 126 лв. или с 64 евро повече в сравнение с тази година, което е нарастване с 19,7%, посочи министър Гуцанов. Линията на бедност се актуализира ежегодно по реда на методика, припомни той. Данните, на които стъпва изследването на доходите, са от 2023 г., тъй като извадката е голяма, но за сметка на това те гарантират много по-голяма надеждност, добави министър Гуцанов.

След измененията през 2021 г. от формулата за определяне на линията на бедност отпада корекцията за индексиране с цените на малката по състав потребителска кошница за декември на предходната година на годишна база. Аргументът за отпадане на тази индексация е, че линията на бедност е инструмент за дългосрочна социална политика, която следва да бъде устойчива на циклични макроикономически колебания, каза Гуцанов. Индексирането на линията на бедност с темпа на инфлация не стъпва на здрава икономическа основа, предвид факта, че при негативен обрат или дефлация размерът на линията на бедност на практика няма да се актуализира, допълни социалният министър.