Подробно търсене

ОБНОВЕНА Независимо че няма единодушие, се надявам да се гласува линия на бедност от 764 лв. за следващата година, каза министър Борислав Гуцанов

Десислава Пеева
Независимо че няма единодушие, се надявам да се гласува линия на бедност от 764 лв. за следващата година, каза министър Борислав Гуцанов
Независимо че няма единодушие, се надявам да се гласува линия на бедност от 764 лв. за следващата година, каза министър Борислав Гуцанов
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) провежда заседание в Гранитна зала на Министерския съвет. На снимката (от ляво надясно): секретарят на НСТС Васка Шушнева, вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова-Великова. Снимка: Минко Чернев/БТА
София,  
02.09.2025 11:18 | ОБНОВЕНА 02.09.2025 12:45
 (БТА)

Независимо че няма единодушие, смятам и се надявам днес да гласуваме и да се приеме проектът на постановление за определяне на линията на бедност на 764 лв. за следващата година, каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Заседанието беше открито от вицепремиера и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество Томислав Дончев. Дончев също отбеляза, че не е постигнато единодушно становище от членовете на комисията по доходи и жизнено равнище.

Предложението е със 126 лв. или с 64 евро повече в сравнение с тази година, което е нарастване с 19,7%, посочи министър Гуцанов. Линията на бедност се актуализира ежегодно по реда на методика, припомни той. Данните, на които стъпва изследването на доходите, са от 2023 г., тъй като извадката е голяма, но за сметка на това те гарантират много по-голяма надеждност, добави министър Гуцанов.

След измененията през 2021 г. от формулата за определяне на линията на бедност отпада корекцията за индексиране с цените на малката по състав потребителска кошница за декември на предходната година на годишна база. Аргументът за отпадане на тази индексация е, че линията на бедност е инструмент за дългосрочна социална политика, която следва да бъде устойчива на циклични макроикономически колебания, каза Гуцанов. Индексирането на линията на бедност с темпа на инфлация не стъпва на здрава икономическа основа, предвид факта, че при негативен обрат или дефлация размерът на линията на бедност на практика няма да се актуализира, допълни социалният министър.

 

/БИ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

02.09.2025 11:49

Работодателските организации подкрепиха единодушно предложения от правителството размер на линията на бедност

Работодателските организации подкрепиха единодушно предложения от правителството размер на линията на бедност. Това стана известно днес на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което бе обсъдено постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2026 г. в размер на 764 лева.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:01 на 02.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация