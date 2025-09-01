Голям клон от дърво е паднал на главната пешеходна улица в Благоевград, няма пострадали

Тази вечер на главната пешеходна улица в Благоевград, в района пред Тото пунктa срещу Обединена българска банка (ОББ), e паднал голям клон от дърво. Това съобщиха от пресцентъра на Общината като уточниха, че при инцидента няма пострадали.

На място са били изпратени екипи на Община Благоевград и служители на пожарната, които са предприели действия по разчистване и обезопасяване на района. Ще бъде извършена експертиза на състоянието на дървото и при установяване на риск, то ще бъде премахнато спешно, за да се предотвратят инциденти, допълниха още от общинската институция.

В началото на месец август се беше прекършило стъблото на голям чинар в центъра на Благоевград.

Експертно обследване на дървото установи, че силен вятър и натежала от дъждовна вода листна маса са причинили прекършването на 50-годишния чинар в центъра на Благоевград.

Озеленяването на Благоевград и засаждането на подходяща растителност ще продължи и през 2025 г., заяви кметът Методи Байкушев при отчета за работата на Общината през миналата година. За градската среда той открои като особено важна грижата за представителните публични пространства в града.

През май тази година 21 нови дървета бяха засадени по улица „Данаил Крапчев“ на мястото на 16, които са в лошо състояние. Експертна оценка е установила, че част от растителността по улицата е проблемна и с надземни корени, което създава потенциална опасност за пешеходци и автомобили.