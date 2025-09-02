Общинските съветници в Бяла, Русенско, се събират на извънредно заседание

Общинските съветници в Бяла, Русенско, се събират днес на извънредно заседание. Това съобщи за БТА председателят на Общинския съвет в града Мариан Антонов.

Причината е постъпила докладна записка от директора на Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" в село Полско Косово с искане Общинският съвет да предложи на началника на Регионалното управление на образованието в Русе да разреши формирането на самостоятелни маломерни паралелки в учебното заведение с брой ученици под 10 за новата учебна година - по една паралелка с по шестима ученици в четвърти и в шести клас.

Отделно, Общинският съвет трябва да реши дали да се съгласи допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес на паралелките да бъдат осигурени от бюджета на Община Бяла.

Дневният ред на извънредното заседание на Общинския съвет включва общо осем докладни. Те са свързани с приемане на промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, промени в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Бяла, закупуване със собствени приходи на Община Бяла на месечни карти за транспорт през новата учебна година на учениците от професионалната гимназия и средното училище "Панайот Волов" в Бяла, навършили 14 години и повече, живеещи по постоянен или настоящ адрес на територията на кв. "Гара Бяла", приемане на актуализиран "План за разпределение на капиталови разходи за 2025 г., финансирани от европейски и други източници", актуализиране бюджета на Община Бяла за тази година, приемане на актуализиран "План за разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи за 2025 г.", както и подпомагане на дарителска кампания, с която се набират средства за спешна операция на жена в Турция.