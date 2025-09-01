Пожарът в землището на село Игралище е локализиран, съобщиха от Държавно горско стопанство - Струмяни

Пожарът в землището на село Игралище, община Сандански, е локализиран, съобщи за БТА Иван Ризов-директор на Държавното горско стопанство (ДГС) - Струмяни. В момента по фронтовете няма горене. Вътре тлеят дънери, които се обработват. По думите на Ризов огънят, който засегна площи на границата между планините Малешевска и Огражден, е възникнал вчера, като сигналът за него е подаден в 13:00 ч.

Предполага се, че причина за пожара е паднала мълния. Директорът уточни, че мълнията вероятно е предизвикала горене сутринта, като разпространението на огъня е станало по-бавно заради мокрия терен. В погасяването на пожара край село Игралище участват около 22 човека от горски стопанства в Югозападнотпредприятие, осем пожарникари, както и доброволните формирования на общините Сандански и Струмяни.

Иван Ризов информира още, че засегнатата от пожара площ е над 200 декара. Предстоят точни измервания.

Пожарът в Национален парк „Рила“ също е локализиран. Това съобщи за БТА главен инспектор Юлиян Петров от Пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗНС) – Благоевград.