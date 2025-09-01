Подробно търсене

Пожарът в землището на село Игралище е локализиран, съобщиха от Държавно горско стопанство - Струмяни

Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
Пожарът в землището на село Игралище е локализиран, съобщиха от Държавно горско стопанство - Струмяни
Пожарът в землището на село Игралище е локализиран, съобщиха от Държавно горско стопанство - Струмяни
Снимка: БТА/Архив
Струмяни,  
01.09.2025 18:09
 (БТА)

Пожарът в землището на село Игралище, община Сандански, е локализиран, съобщи за БТА Иван Ризов-директор на Държавното горско стопанство (ДГС) - Струмяни. В момента по фронтовете няма горене. Вътре тлеят дънери, които се обработват. По думите на Ризов огънят, който засегна площи на границата между планините Малешевска и Огражден, е възникнал вчера, като сигналът за него е подаден в 13:00 ч. 

Предполага се, че причина за пожара е паднала мълния. Директорът уточни, че мълнията вероятно е предизвикала горене сутринта, като разпространението на огъня е станало по-бавно заради мокрия терен. В погасяването на пожара край село Игралище участват около 22 човека от горски стопанства в Югозападнотпредприятие, осем пожарникари, както и доброволните формирования на общините Сандански и Струмяни.
Иван Ризов информира още, че засегнатата от пожара площ е над 200 декара. Предстоят точни измервания.

Пожарът в Национален парк „Рила“ също е локализиран. Това съобщи за БТА главен инспектор Юлиян Петров от Пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗНС) – Благоевград.

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:34 на 01.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация