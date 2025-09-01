Полицията в Карлово е започнала проверки за хулигански действия и установяване самоличността на протестиращите, които нападнаха журналисти в Сопот, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР - Пловдив. Случаят е от вчера, когато журналистът Благой Бекриев и операторът Калоян Калчев, част от екипа на NOVA телевизия, са били нападнати минути преди да се включат на живо от мястото на протеста.

"Събраха се голяма група хора около Благой и Калоян. Започнаха да ги псуват, да ги плюят, да ги ритат и спъват, започнаха да блъскат по техниката. Калоян се принуди да свали камерата, а Благой тръгна към патрули на полицията с идеята те да се намесят", каза за БТА Иван Янев, журналист от БНТ и БГНЕС, който е бил очевидец на събитията. По негови думи полицаите, които са били на място са видели случващото се, но не са се намесили. Впоследствие екипът на NOVA телевизия е бил отведен от органите на реда до патрулна кола, която е била обградена от протестиращи в продължение на около 10 минути, след което е откарала журналистите.

"Агресия срещу журналисти, които изпълняват служебните си задължения е недопустима", коментира още Янев.

Днес NOVA излезе с позиция, в която се посочва, че осъжда всякакъв опит за възпрепятстване на журналистическата работа.