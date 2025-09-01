Пожарът в Национален парк „Рила“ е локализиран. На място работят пет екипа от пожарната, 20 военни, служители от Държавното горско стопанство и на Национален парк „Рила“. Това съобщи за БТА главен инспектор Юлиян Петров от Пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗНС) – Благоевград.

Не мога да дам точна оценка на засегнатите територии. Те са над 200 декара, това ще бъде уточнено, след като колегите от Националния парк извършат измервания, допълни още той.

По думите му екипите тази сутрин в 06:00 ч. са тръгнали от село Долно Осеново към мястото на пожара. Тази вечер ще оставим екип на терен през нощта. Дъждът помогна донякъде, но беше недостатъчен, каза още главен инспектор Петров.

Преди няколко дни пожарът възникна в Рила планина на територията на Национален парк „Рила“, в района на симитлийското село Долно Осеново. Вчера формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия, от 3-ти механизиран батальон - Благоевград, от състава на Трето бригадно командване, участва в дейностите по овладяването на големия горски пожар.