София Господинова
Затворен е бул. „Панчо Владигеров“ в участъка между „Люлин“ и „Обеля“ в столицата поради пропадане на пътното платно
Пропадане на пътното платно бул. „Панчо Владигеров“ в участъка между „Люлин“ и „Обеля“. Снимка: Район "Връбница"
София,  
01.09.2025 15:21
Затворен е бул. „Панчо Владигеров“ в участъка между ул. „Обелско шосе“ и ул. „25-та“ между „Люлин“ и „Обеля“ поради пропадане на пътното платно, съобщиха за БТА от Столичната община. В близост се изгражда станция на метрото.

Кметът на район „Връбница“  Румен Костадинов написа в профила си във Фейсбук, че на място са екипи на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“. Участъкът е обезопасен. Очакват се и експерти от „Метрополитен“и „Софийска вода“ за установяване на причините за инцидента.

Очакват се промени в разписанието на градския транспорт, които ще станат ясни по-късно днес, съобщиха за БТА от Столичната община.
  

