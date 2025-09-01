Затворен е бул. „Панчо Владигеров“ в участъка между „Люлин“ и „Обеля“ в столицата поради пропадане на пътното платно

Затворен е бул. „Панчо Владигеров“ в участъка между ул. „Обелско шосе“ и ул. „25-та“ между „Люлин“ и „Обеля“ поради пропадане на пътното платно, съобщиха за БТА от Столичната община. В близост се изгражда станция на метрото.

Кметът на район „Връбница“ Румен Костадинов написа в профила си във Фейсбук, че на място са екипи на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“. Участъкът е обезопасен. Очакват се и експерти от „Метрополитен“и „Софийска вода“ за установяване на причините за инцидента.

Очакват се промени в разписанието на градския транспорт, които ще станат ясни по-късно днес, съобщиха за БТА от Столичната община.

