Полицаи задържаха 34-годишен мъж в с. Мадара, след като в условията на домашно насилие проявил агресия към майка си и се заканил да я убие

Мъж на 34 години е задържан след отправена закана за убийство към майка си, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

Около 20:30 часа на 30 август, след възникнал семеен скандал в село Мадара, 34-годишен шуменец е проявил агресия, в условията на домашно насилие, след което е отправил закана за убийство към 60-годишната си майка. Малко по-късно мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейския арест в Шумен.

Около 7:30 часа на 28 август на бул.“ Славянски“ в Шумен, след скандал, 46-годишен мъж също е отправил закани за убийство към 33-годишна жена, с която живеел на семейни начала, съобщават още пресцентъра на полицията в областния град.

По двата случая са образувани досъдебни производства, допълват от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Ръст със 118 процента се отчита при престъпленията в условията на домашно насилие през 2024 година в Шуменско, съобщи в началото на май директорът на ОД на МВР старши комисар Георги Гендов при отчета за дейността на дирекцията, в присъствието на министъра на вътрешните работи Даниел Митов.