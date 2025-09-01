В Търговище приемат заявления за отпускане на стипендии на даровити деца пилотно по нови правила. Кандидатстването вече е в ход, като срокът за подаване на документите е до 1 октомври, съобщават от пресцентъра на общинската администрация.

По Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище вече се разпределят 35 000 лв., като средствата са с 5000 лв. повече в сравнение с предходната година.

През март тази година Общинският съвет прие нова наредба, според която финансовите стимули вече ще се изплащат наведнъж, а не на месечни вноски, както бе до 2024 г. Определени са само минималните размери на всеки финансов стимул. Таван на сумите не е фиксиран, а отпуснатите средства за едно дете ще зависят от броя кандидатствали.

По Наредбата ще бъде връчен един финансов стимул „Търговищко дарование“, който ще е в размер на минимум две минимални работни заплати. Той се връчва за класиране от първо до трето място на международни състезания, конкурси или олимпиади, или за първо място на национални такива.

Трима ученици ще получат финансов стимул в размер на поне една минимална работна заплата. Те ще са за постижения в областите „Образование“, „Изкуство“ и „Спорт“. Кандидатите за тях трябва да имат класиране до шесто място на международни олимпиади, конкурси и състезания, или до трето - на национални.

По наредбата ще бъдат отпуснати и финансови стимули в размер на минимум 1/6 от минималната заплата. Те ще са за деца, с поне три значими изяви на местно, регионално, национално или международно ниво, с класиране до трето място за последната година.

Класиранията, с които се участва, трябва да бъдат от състезания, конкурси и олимпиади, включени в приетата от Общинския съвет програма.

Кандидатите за финансиране трябва да подадат заявление по образец в Центъра за административно обслужване на Общината и да приложат всички документи, удостоверяващи постиженията им. Необходима е и служебна бележка от учебното заведение, в което учи детето.

Комисия към Общинския съвет ще излезе с решение за разпределението на средствата в срок до средата на октомври.

Церемонията по награждаването на децата и младежите с изявени дарби от община Търговище ще се проведе в навечерието на 1 ноември – Ден на народните будители.

Образец на искането за отпускане на стипендия и програмата за мерките за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби, са публикувани в сайта на Община Търговище.