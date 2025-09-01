Двама рецидивисти са задържани за кражба в размер на близо 90 000 лв. в Радомир, съобщават от Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник.

Двама жители на Радомир, единият на 21 години, а другият на 43 години, са били задържани, след като на 21 август са проникнали в апартамент, който е собственост на 21-годишен местен жител.

По негови данни са били откраднати златни накити, инвестиционна плочка от платина, седем ръчни часовници, левове и валута на приблизителна стойност около 90 000 лв.

Двамата са привлечени като обвиняеми и задържани за до 72 часа с прокурорско постановление. След искане от наблюдаващ прокурор съдът им е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“. Мъжете са криминално проявени и осъждани за подобни престъпления. Откраднатите вещи и пари са намерени и иззети като веществени доказателства по делото. Работата продължава съвместно с прокуратурата, уточниха още от ОД на МВР в Перник.