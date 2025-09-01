Подробно търсене

Полицията в Белоградчик разследва кражба на кабели от фотоволтаичен парк

Кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов
Снимка: Кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов/Архив
Видин,  
01.09.2025 10:13
 (БТА)

Полицията в Белоградчик разследва кражба на общо 460 метра кабели с различно сечение от фотоволтаичен парк край село Медовница. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Сигналът за срязани кабели е получен в 9:20 часа на 29 август. При извършения оглед било установено, че за времето от 25 август до сутрешните часове на 29 август чрез повреждане на метална ограда и проникване във фотоволтаичния парк е извършена кражбата на общо 460 метра кабели с различно сечение.

При друг случай същия ден около обяд е получен сигнал за кражба от имот в съседното село Гара Орешец. Откраднати са 130 метра четирижилен кабел, маркуч с дължина 40 метра, домакински съдове и прибори, врата и части от трактор, буркани със зимнина.

И по двата случая са образувани досъдебни производства. 

За по-малко от седмица полицията в Белоградчик разследва две кражби на кабели от фотоволтаични паркове на територията на община Димово. За времето от 21 август до 13:00 часа на 28 август от фотоволтаичен парк в местността Стопански двор в землището на село Карбинци е извършена кражба на 2,5 км соларен кабел, собственост на фирма, със седалище в София.

 

/БИ/

Към 10:56 на 01.09.2025 Новините от днес

