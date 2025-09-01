Общинският съвет в Елин Пелин ще избере временно изпълняващ длъжността кмет на село Столник

Общинският съвет (ОбС) в Елин Пелин ще заседава извънредно днес. Съветниците трябва да изберат временно изпълняващ длъжността кмет на село Столник, съобщиха на сайта си от институцията.

С решение от 21 май тази година Общински съвет - Елин Пелин избра за временно изпълняващ длъжността кмет на село Столник Гергана Владимирова, която е технически сътрудник в кметството до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Владимирова е поискала да бъде освободена от посочената длъжност. Според докладната записка Общинската избирателна комисия (ОИК) - Елин Пелин е прекратила преди време пълномощията на Илиян Милатинов и на негово място съветниците са избрали Гергана Владимирова. От писмо изпратено до Централната избирателна комисия става известно, че Илиян Милатинов е починал.

С указ на президента на Република България Румен Радев е насрочен частичен избор за кмет на кметство село Столник на 12 октомври.

От Община Елин Пелин предлагат за временно изпълняващ длъжността кмет да бъде избрана Румяна Атанасова, която работи като специалист в Дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в общинската администрация.

В мотивите се посочва, че Атанасова се е доказала като компетентен професионалист, притежаващ необходимите знания и опит за организиране и съдействие при провеждането на изборите, както и за ефективно административно обслужване на жителите на селото.