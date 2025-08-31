Подробно търсене

Привърженици на партия "Възраждане" протестират пред ВМЗ – Сопот по повод визитата на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен

Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова
Привърженици на партия "Възраждане" протестират пред ВМЗ – Сопот по повод визитата на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен
Привърженици на партия "Възраждане" протестират пред ВМЗ – Сопот по повод визитата на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен
Снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев
Сопот,  
31.08.2025 11:34
 (БТА)

Привърженици на партия "Възраждане" протестират на площада пред "Вазовските машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот по повод на предстоящото днес посещение на премиера Росен Желязков и председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в държавното предприятие

Искаме да покажем на председателя на ЕК, че не е желана тук, защото тя разрушава икономиките и ценностите на държавите членки на Европейския съюз, каза народният представител Ангел Георгиев. По думите му, хората, които консумират властта в България, превръщат страната в опитно поле за евроатлантическите сили, които са готови чрез всякакви средства да воюват индиректно с Русия. 

Не искаме да участваме с производство на оръжия във войната между Русия и Украйна, заявиха присъстващи. Те издигнаха плакати с надписи "Не на еврото", "Не на войната", "Не сме колония на Брюксел", "Днес искат бомби, утре – танкове, вдругиден – вашите синове". Протестиращите казаха, че не искат България да бъде въвличана във военния конфликт и изразиха опасения, че страната се води към милитаризъм. 

В района на ВМЗ – Сопот има засилено полицейско присъствие.

/АБ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:54 на 31.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация