Подробно търсене

Катастрофа със загинал затвори участък от пътя Бяла - Плевен

Кореспондент на БТА в Русе Мартин Пенев
Катастрофа със загинал затвори участък от пътя Бяла - Плевен
Катастрофа със загинал затвори участък от пътя Бяла - Плевен
Снимка: Бисер Тодоров/БТА, архив
Русе,  
29.08.2025 17:56
 (БТА)

Тежка катастрофа със загинал затвори участък от пътя Бяла - Плевен. Това съобщи за БТА регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева. 

Сигналът е подаден към 17:00 часа днес. На изхода на Бяла в посока Плевен са се блъснали лек и товарен автомобил. 
Веднага на място са изпратени екипи на полицията, на противопожарната служба и на Спешна помощ. 

При удара шофьорът на лекия автомобил е загинал на място. Пристигналият екип на спешната помощ е констатирал смъртта му. 

Заради инцидента тежкотоварните автомобили изчакват на място. Обходният маршрут за леките коли е през Пейчиново - Босилковци - гара Бяла и обратно.

Предстои извършване на оглед и изясняване на причините за инцидента. 

/ЛРМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:30 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация