Общинският съвет в Каварна прие актуализация на бюджета за 2025 година на редовното си заседание.

Кметът на Каварна Елена Балтаджиева каза, че във връзка с преизпълнение на план за приходите от продажба на земя и във връзка с изискванията от Закона за публичните финанси е необходимо да се вземе решение от Общинския съвет относно разпределение на сума 900 000 лева по отделни инвестиционни обекти, заложени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Каварна за 2025 година и бюджета на общината.

Тя добави също, че във връзка с приключване на ликвидация на фирма “Бизоне” ООД със 100% общинска собственост, е необходимо да се осигурят допълнително средства в размер на 10 000 лева.

На редовното заседание със 17 гласа “за”, 1 “против” и двама въздържали се се прие планът по приходи и по разходи на бюджета да стане от 39 509 144 лева на 40 632 039 лева.

Общинският съвет прие също така във връзка с необходимост средства в размер на 5011 лева, които са преходен остатък от целевата субсидия за капиталови разходи, да се прехвърлят в обект “Основен ремонт на улица “Димитър Дончев” в град Каварна”.

С вземането на решението бе възложено на кмета да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация.

През месец май общинските съветници в Каварна приеха бюджета на общината за 2025 година с макрорамка в размер на 36 099 693 лв.