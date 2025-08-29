Горски масив гори край Панагюрище

site.btaГорски масив гори край Панагюрище
Пожар избухна в гората над стрелбището в Панагюрище около 17:00 часа. На място работят екипи от два противопожарни автомобила, както и водоноска, осигурена от Община Панагюрище, видя репортер на БТА.
В гасенето се включват и доброволци от местното формирование, съобщиха за БТА от Общината.
Повече информация се очаква на по-късен етап.
/ЛРМ/
