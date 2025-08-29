Надявам се скоро на указ и за председател на ДАНС, ще разберем името след съгласувателните процедури, каза министър Даниел Митов

Надявам се скоро да има указ и за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, каза пред журналисти министърът на вътрешните работи Даниел Митов. Той подчерта, че агенцията не е изцяло в неговите правомощия и подчерта, че името на новия ръководител на структурата ще се разбере след като преминат съгласувателните процедури с президента.

В момента Деньо Денев е и.ф. председател на ДАНС.

Във връзка с назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР с указ на държавния глава, министър Митов посочи, че Рашков, като изпълняващ функциите, през последната година е показал, че може да се справи с позицията на титуляр на поста.

Министър Митов коментира и създаването на оперативна група, която да се бори с прането на пари. Той припомни, че това е модел, който се ползва в САЩ, Великобритания и други държави.

Това е модел, към който гледаме от дълго време. Още от началото на мандата. Говорихме и с представителите на ФБР и по време на моето посещението ни в САЩ обсъдихме как точно може да се случи това в България. Подобни специализирани оперативни групи работят на основата на взаимодействия между различни институции, които имат отношение по съответната тематика, обясни Митов. Той посочи, че ако моделът заработи успешно, може да се създаде такава група и за борба със хибридните заплахи.

Министър Митов коментира темите по време на откриването на Първо европейско първенство по пожароприложен спорт, което се провежда в Долна Баня.