Телевизионно студио за демонстрации ще изградят в Професионалната гимназия по туризъм „Пейо К. Яворов“ в Добрич

В професионалната гимназия по туризъм „Пейо К. Яворов“ в Добрич по проект ще бъде изграден STEM видео център за изработване на материали за видео-уроци по различни предмети. Това каза за БТА директорът на учебното заведение инж. Нели Апостолова.

В учебните кухни на първия етаж ще бъде позиционирано телевизионно студио „Шеф TV Зона“. В него ще се канят различни гости, ще се приготвят ястия, ще се обясняват специални модерни техники, ще правят коктейли и всеки гост ще може да направи демонстрация. Началото ще бъде през септември.

Апостолова обърна внимание, че през годините училището работи по множество други проекти, като първият от тях е „Домино“, който е започнал през 2016 година. Той е за дуално обучение и е по българо-швейцарско партньорство.

Два класа, един след друг, са участвали в обучение в професия „готвач“. Учениците са получавали стипендия, закупени са униформи, обзаведени са кухни, закупена е и модерна апаратура. Когато учениците са били 11 и 12 клас, са работили в курортен комплекс „Албена“ под ръководството на наставници. Най-активните ученици са получили от „Албена“ АД и специални стипендии. Ученичка на гимназията печели награда от „Албена“ за обучение в Германия.

Следващият проект е „Подкрепа за дуалната система на обучение“, като отново два класа са включени в проекта, като паралелките са с професия „кетъринг“. Учениците надградиха уменията си и се обучаваха в 4 и 5-звездни хотели в „Албена“.

Другият проект, по който работи гимназията, е „Региони в растеж“, като през миналата година получават финансиране и извършват основен ремонт на сградата. Сложена е изолация, ремонтиран е покривът на училището, изграден е асансьор за хора с проблеми в придвижването, обновен е училищният двор.

ПГТ работи и по проект „Модернизация на професионалното образование и обучение“, като няколко седмици бяха организирани „Седмица на професията“, на които гостите, родители и ученици и всеки, който желаеше, можеше да се включи в приготвянето на тематични храни и напитки и да опита какво са направили учениците.

Инж. Нели Апостолова каза, че работата по проекти се възпитава. А учениците на Професионалната гимназия по туризъм са участвали в кулинарни телевизионни предавания, като това за тях е голям успех и опит.