Трима души са били прегледани в болницата в Перник след пътен инцидент между пътен възел „Даскалово“ и светофарната уредба при с. Драгичево

Около 10:30 ч. днес в отсечката между пътен възел „Даскалово“ и светофарната уредба при с. Драгичево е станал пътен инцидент, съобщи за БТА регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Перник Венцислав Алексов.

Той посочи, че инцидентът е предизвикан от шофьор на лек автомобил, извършил обратен завой при двойна непрекъсната линия. Докато прави забранената маневра, в автомобила му се удря кола, в която са пътували други трима души. Те са закарани за преглед в Многопрофилна болница за активно лечение „Рахила Ангелова“. Същите са без травматични увреждания. На водача, извършил маневрата, е съставен акт за административно нарушение.

От Община Перник съобщиха за БТА, че автомобилът, извършил неправилна маневра, е на Общинския инспекторат. Те поясниха, че по случая e разпоредена проверка от кмета Станислав Владимиров. Предстои служителят, управлявал превозното средство, да бъде наказан.